США проведут саммит по ядерной безопасности

Соединенные Штаты намерены принять у себя в следующем году саммит по ядерной безопасности. Как сообщили представители Белого дома, президент США Барак Обама объявил об этом на рабочем ужине лидеров G8. Планируется, что саммит по ядерной безопасности пройдет в Вашингтоне в марте 2010 г., передает РосБизнесКонсалтинг.

По словам советника американского президента по вопросам национальной безопасности Марка Липперта, Б.Обама намерен в ближайшее время разослать персональные пригласительные письма главам 25-30 государств.

На саммите по ядерной безопасности глава Белого дома планирует поднять такие вопросы, как борьба с "черным рынком" ядерных технологий, обеспечение учета и сохранности потенциально уязвимых запасов радиоактивных материалов, предотвращение ядерного терроризма.