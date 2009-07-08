Сегодня в Италии открывается саммит «Большой восьмёрки»

Трёхдневный саммит "Большой восьмёрки" открывается сегодня в итальянском городе Л`Аквила.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, на саммит приглашены представители порядка 30 стран мира.

«Особенностью саммита этого года станет разнообразие форматов заседаний и количество приглашенных на него участников (порядка 30 стран). Фактически это является признанием того, что в современном многополярном мире ключевые глобальные вопросы могут решаться только коллективными усилиями широкого круга государств», - говорится в сообщении.

В частности, на 8 июля намечено проведение ряда мероприятий только в формате "восьмерки". Лидеры ведущих мировых экономик обсудят проблематику финансового кризиса, глобальные вопросы (климат, содействие развитию), а также актуальные вопросы международной политической повестки дня (нераспространение, ситуация вокруг иранской ядерной программы, ядерная проблема Корейского полуострова, Ближневосточное урегулирование и другие региональные вопросы).

9 июля пройдет встреча в расширенном формате "восьмерка" + "пятерка" (Китай, Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР) + Египет. На ней будут рассмотрены вопросы новых источников экономического роста, перспективы продвижения Хайлигендаммского процесса, поиск новых форм его развития.

На утро 10 июля запланирован рабочий завтрак в формате - лидеры "восьмерки" + главы ведущих африканских государств + представители международных организаций.

Среди тем, предлагаемых к обсуждению, - оказание международного содействия странам Африки в преодолении последствий глобального финансово-экономического кризиса, в том числе через создание современной инфраструктуры и обеспечение энергетической безопасности и т.д.

Финальное мероприятие саммита - рабочее заседание в расширенном составе - с участием всех приглашенных на саммит стран. В повестке дня стоят такие темы, как воздействие кризиса на развивающиеся страны, в т.ч. на страны Африки, а также проблема продовольственной безопасности.

По итогам саммита предполагается принять итоговое заявление лидеров "Группы восьми", заявления лидеров "Группы восьми" по нераспространению и по борьбе с терроризмом, совместное заявление лидеров "Группы восьми" и "Группы пяти", заявление Форума ведущих экономик мира по климатическим изменениям, совместное заявление лидеров "Группы восьми" и стран Африки по водным ресурсам и санитарии, совместное заявление участников встречи в широком составе по продовольственной безопасности.