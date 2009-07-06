В Китае число погибших в межэтнических столкновениях выросло до 156 человек

В результате межэтнических столкновений на северо-западе Китая погибли 156 человек.

Об этом передает Газета.ру. Ранее сообщалось, что жертвами беспорядков стали 140 человек.

По уточненным данным, 828 человек получили ранения.

Как сообщалось, беспорядки вспыхнули в административном центре района городе Урумчи вечером 5 июля. По свидетельству очевидцев, столкновения сопровождались поджогами магазинов и автомобилей, грабежами.

Протестующие в Урумчи выражали недовольство в связи с недавней гибелью двоих уйгуров во время столкновений рабочих на фабрике игрушек в провинции Гуандун.

По информации китайской полиции, зачинщиком нынешних беспорядков стала организация "Всемирный конгресс Уйгуров", возглавляемая Ребией КАДЕР. Именно она, по мнению китайских источников, руководит акцией из-за рубежа.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая действует экстремистская группировка "Восточный Туркестан", которая выступает за создание мусульманского государства на территории ряда стран. Китайские власти считают ее террористической организацией, опирающейся на поддержку иностранных террористических организаций. Ранее Китай заявлял о связях "Восточного Туркестана" с "Аль-Каидой".

В регионе, по официальным данным, проживают около 10,6 миллиона представителей различных национальностей Китая, многие из которых исповедуют ислам.