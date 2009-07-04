Организаторы похорон Майкла Джексона принимают заявки на билеты
Без билета не пустят даже близко
Прийти на церемонию прощания со скончавшимся чуть более недели назад певцом Майклом Джексоном можно будет только по билетам, сообщил в пятницу представитель полиции Лос-Анджелеса на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире американскими телеканалами.
Церемония пройдет во вторник, 7 июля, в Лос-Анджелесе, в спортивно-развлекательном центре Staples.
"Без билетов вас не только не пустят на церемонию прощания, вас не пустят даже в район комплекса Staples", - приводит его слова РИА "Новости".
Заявки на билеты организаторы церемонии будут принимать по интернету, через веб-сайт центра Staples. В воскресенье будет определен список тех, кто получит шанс проститься со своим кумиром. 17,5 тысячи билетов будут распространены бесплатно среди поклонников и родственников покойного.
"Сегодня мы не можем сообщить подробности церемонии, они еще разрабатываются. Можем только сказать, что похоронной процессии не будет", - сказал представитель семьи Джексонов.