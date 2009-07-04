Организаторы похорон Майкла Джексона принимают заявки на билеты

Прийти на церемонию прощания со скончавшимся чуть более недели назад певцом Майклом Джексоном можно будет только по билетам, сообщил в пятницу представитель полиции Лос-Анджелеса на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире американскими телеканалами.

Церемония пройдет во вторник, 7 июля, в Лос-Анджелесе, в спортивно-развлекательном центре Staples.

"Без билетов вас не только не пустят на церемонию прощания, вас не пустят даже в район комплекса Staples", - приводит его слова РИА "Новости".

Заявки на билеты организаторы церемонии будут принимать по интернету, через веб-сайт центра Staples. В воскресенье будет определен список тех, кто получит шанс проститься со своим кумиром. 17,5 тысячи билетов будут распространены бесплатно среди поклонников и родственников покойного.

"Сегодня мы не можем сообщить подробности церемонии, они еще разрабатываются. Можем только сказать, что похоронной процессии не будет", - сказал представитель семьи Джексонов.