В 2014 году Румейса была титулована "самым высоким в мире подростком".

24-летняя Румейса Хельги из Турции стала самой высокой женщиной в мире по версии книги рекордов Гиннеса, ее рост – 215 см.

Об этом пишет The Daily Star.

У девушки редкое генетическое заболевание, синдром Уивера, который вызывает быстрый чрезмерный рост в течение всего периода роста вместе с аномалиями развития скелета и внутренних органов, у 85% – с умственной отсталостью.

В 2014 году Румейса была титулована "самым высоким в мире подростком", а своей популярностью воспользовалась, чтобы рассказать другим о людях с редкими болезнями.

Из-за проблем с мобильностью, вызванных ростом, турчанка вынуждена передвигаться в инвалидной коляске или с помощью костылей.

Из-за синдрома Уивера у нее есть особые черты, например, большие руки и уши. Ранее Румейса была жертвой неоднократных насмешек сверстников и травли со стороны общественности, но это, по словам самой девушки, сделало ее сильнее.

"Любой недостаток можно превратить в преимущество, поэтому принимайте себя такими, какие вы есть, осознайте свой потенциал и делайте все возможное", – обратилась Румейса.

Также рекордсменка добавила, что ей нравится отличаться от других и чувствовать себя особенной.

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Автор: Виолетта Орлова