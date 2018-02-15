В Польше работодатель, бросивший украинку с инсультом на улице, решил оплатить ее лечение

Размер возможного ежемесячного возмещения в связи с временной потерей трудоспособности украинки будет определен в судебном порядке.

В Польше работодатель взял на себя обязательство оплатить лечение и реабилитацию украинки, которую он ранее оставил на скамейке на автобусной остановке.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД на своей странице в Facebook.

"В Посольстве Украины в Польше состоялась встреча с работодателем гражданки Украины в связи с инцидентом относительно непредоставления ему необходимой медицинской помощи. Во время встречи представители местных органов самоуправления заявили о готовности оплатить лечение гражданки Украины в медицинском учреждении г.Познань", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что работодатель предоставил письменное обязательство по оплате полного курса лечения, а также реабилитации потерпевшей на территории Польши. В то же время, размер возможного ежемесячного возмещения в связи с временной потерей трудоспособности украинки будет определен в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что работодатель в Польше не вызвал скорую украинке, у которой случился инсульт - женщину просто вывезли на улицу и бросили ее, вызвав полицию. Женщина работала нелегально.