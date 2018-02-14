РосСМИ раскрыли детали уничтожения российских наемников в Сирии

В отряде ЧВК "Вагнера", который попал под обстрел в Сирии, было около 600 человек со стрелковым оружием, артиллерией и танками.

Причиной инцидента, в результате которого в Сирии были уничтожены российские наемники, стала попытка местных "крупных предпринимателей, в данный момент поддерживающих Башара Асада", захватить месторождения нефти и газа, которые контролируют курды-союзники США.

Об этом сообщает российское издание Коммерсантъ со ссылкой на российский военный источник.

По данным газеты, в наступление с этой целью пошли проправительственные структуры, а также ISIS Hunters - "охотники на ИГИЛ", усиленные наемниками "ЧВК Вагнера", которые шли во втором эшелоне, отмечает "Коммерсантъ". По словам собеседника издания, российское командование в Сирии разрешение на наступление на нефтяные поля не давало, и оно было воспринято как "опасная самодеятельность".

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Бывший сослуживец нескольких наемников "ЧВК Вагнера", которые погибли во время боя, сообщил "Коммерсанту", что разговаривал с ранеными свидетелями схватки. Он рассказал, что в отряде ЧВК, который попал под обстрел, было около 600 человек со стрелковым оружием, артиллерией и танками. Большую часть группы составляли русскоязычные наемники.

"По сути, это усиленный батальон, но в "ЧВК Вагнера" это называется отрядом. Никаких ПЗРК, никакой поддержки с воздуха у них не было, и никто ее не обещал. Весь расчет был на то, что после артобстрела наши быстро штурмом возьмут этот завод, курды побросают оружие. А американцы уже не будут бить по своим, когда завяжется ближний бой", - рассказал он.

К началу боевых действий, по словам источника, развернута была лишь половина отряда, а остальные наемники находились в бронемашинах, которые были выстроены в колонну в 8 км к востоку от линии разграничения между силами, поддерживающими режим Асада, и оппозиционными "Сирийскими демократическими силами".

По словам военного источника "Коммерсанта", во время боя погибли 11 человек. Данные о том, что погибших было более 200 в российском МИД в комментарии "Коммерсанту" назвали "классической дезинформацией, которой занимаются западные СМИ".

"Сейчас проверяем информацию о наличии пострадавших, включая граждан СНГ. Если появятся подтверждения, обязательно о них сообщим», — отметили в МИД.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что не располагает точной информацией о том, что российские наемники были ликвидированы во время авиаудара по силам сирийского диктатора Башара Асада. "Россияне нам в то время говорили, что их сил там нет", – заявил глава Пентагона.