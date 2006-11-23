Лукашенко: Ющенко и Янукович - проукраинские политики

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО подчеркивает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ - проукраинские политики, отстаивающие интересы своей страны.

Как передает Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции для представителей украинских СМИ.

По его словам, В.ЮЩЕНКО "не надо выталкивать из орбиты нормальной политики постсоветского пространтва". "Есть нюансы, штрихи. Но для меня это абсолютно понятный человек. Я понимаю его зависимость по некоторым вопросам от мнения других людей, других политиков. Но даже если непонятно, это надо воспринимать как данность", - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

Говоря о В.ЯНУКОВИЧЕ, А.ЛУКАШЕНКО отметил белорусские корни украинского премьер-министра. По словам белорусского лидера, "это прагматичный, профессиональный, сильный, знающий дело человек и понимающий, что товарооборот в 2 млрд. долларов - хорошо, а в 3 млрд. - лучше". "Вот что меня прельщает в этом человеке. С ним можно разговаривать на любом языке", - сказал Президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, представители более чем 30 средств массовой информации из всех регионов Украины, принимают участие в пресс-туре по Беларуси. Для украинских журналистов этот приезд является первым. Они находятся в Беларуси с 20 ноября и за это время посетили ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий Гомельской и Минской областей, Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, историко-культурный комплекс "Линия Сталина", сообщает агентство.