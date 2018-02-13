Мечтала об этом всю жизнь: Дрю Бэрримор рассказала, как знакомится с мужчинами после развода

Бэрримор призналась, что с юного возраста мечтала о подобной возможности знакомиться с мужчинами.

После разрыва отношений с бывшим мужем Уиллом Копельманом американская актриса Дрю Бэрримор зарегистрировалась в одном из онлайн-приложений для знакомств. Она отметила, что была шокирована, когда спустя 4 дня пользования этим сервисом ее экс-супруг наткнулся на ее профиль.

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Об этом она сообщила на шоу Эллен Дедженерес. Бэрримор призналась, что с юного возраста мечтала о подобной возможности знакомиться с мужчинами, передает Styler.

"В подростковом возрасте я была взбудоражена идеей свидания вслепую. Я хотела общения, которое ни к чему не обязывает и которое можно прекратить в любую секунду. И вот это стало реальностью… Моя подруга сидела на одном из таких сайтов. Потом я где-то услышала, что Эми Шумер познакомилась со своим парнем через dating-приложение. И однажды вечером я сделала это. Я летела тогда домой и подумала: "Черт! Я же мечтала об этом, почему бы и мне теперь не попробовать?" — сказала актриса.

Артистка отметила, что поиски парня в Интернете пока не увенчались успехом. "Сначала я предложила одному парню выпить по бокальчику, но ответа от него так и не последовало, второй предложил мне встретиться строго в определенное время, с 7 до 8", — пожаловалась Дрю.

Неприятным для актрисы стал вопрос бывшего мужа об ее успехах в приложении. "Я была в шоке, когда он спросил меня про это. Спросила: "Как ты узнал? Я же там была всего 4 дня!"

Оказалось, что он увидел мой профиль у себя на телефоне. Я все еще зарегистрирована на этом чертовом приложении и никак не могу оттуда удалиться", - добавила она.