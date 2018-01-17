Илон Маск возобновил отношения с бывшей Джони Деппа

Голливудская актриса Эмбер Херд и основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск снова проводят время вместе. Об этом сообщает издание US Weekly.

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Так, 13 января пара, которая рассталась летом 2017 года, отправилась на свидание. В новогодние праздники Херд и Маск отдыхали в Чили, а теперь бывших влюбленных сняли на видео в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса.

О завершении романа Херд и Маск сообщали в своих микроблогах. Отец Херд говорил, что его дочь хотела бы выйти за Маска замуж.

В 2016 году Херд развелась с актером Джонни Деппом. Она подала на развод через два дня после смерти матери Деппа.