В Белом доме рассказали о разговоре Трампа с Путиным

Президенты США и России обсуждали темы, "представляющие взаимный интерес".

Президент США Дональд Трамп накануне провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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Как сообщает Белый дом, американский лидер выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Ан-148 Саратовских авиалиний, которая произошла 11 февраля.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь российским властям в расследовании аварии.

Путин сказал, что намерен встретиться с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, а Трамп заявил, что «настало время работать над крепким мирным соглашением».

«Оба президента обсудили другие темы, представляющие взаимный интерес, и президент Трамп вновь подчеркнул важность принятия дальнейших шагов для обеспечения денуклеаризации Северной Кореи», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, согласно сообщению пресс-службы Кремля, Путин и Трамп обсудили по телефону "некоторые аспекты ближневосточного урегулирования".