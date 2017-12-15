Трамп и Путин обсудили ситуацию в КНДР

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в телефонном режиме обсудили ситуацию с Северной Кореей.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает Reuters.

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В частности, два президента обсудили "совместные действия по урегулированию очень опасной ситуации в Северной Корее", - говорится в заявлении.

Трамп также поблагодарил Путина "за признание весомых экономических показателей Америки на его ежегодной пресс-конференции".

В то же время, в пресс-службе Кремля сообщили, что Трамп и Путин обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове.

Ранее УНИАН сообщал, что представители США и Китая обсудили, как распределить ядерное оружие Северной Кореи в случае падения правительства Ким Чин Ина.