"Всегда была начеку": Шэрон Стоун рассказала, как предохранялась от сексуальных домогательств
18:29, 12 февраля 2018
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Звезда "Основного инстинкта" приняла участие в откровенной фотосессии, представ перед читателями в нижнем белье.
Шэрон Стоун рассказала, как реагировала на сексуальные домогательства в Голливуде / фото из открытых источников
Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун стала главной героиней мартовского номера итальянского глянца Vanity Fair, в интервью которому затронула тему сексуальных домогательств в Голливуде.
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Известно, что 59-летняя звезда "Основного инстинкта" приняла участие в откровенной фотосессии, представ перед читателями в нижнем белье.
Помимо пикантных снимков в новом номере появилось интервью, в котором легенда мирового кино рассказала о сексуальных домогательствах в Голливуде, признавшись, что всегда была начеку.
"Я приходила на вечеринки и никогда не употребляла алкоголь, чтобы не терять контроль и избегать опасных ситуаций. Я всегда была начеку. Как только я ощущала опасность, я притворялась, что мне нужно в дамскую комнату, а затем вежливо извинялась и уходила", - рассказала Стоун.
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