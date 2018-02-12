С таким утверждением артист выступил на Мировом правительственном саммите в Дубае.

Американский актер, лауреат премии «Оскар» Роберт Де Ниро заявил, что США страдают от «временного безумия».

Как сообщает Fox News, с таким утверждением артист выступил на Мировом правительственном саммите в Дубае.

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«Я говорю о собственной стране, о Соединенных Штатах Америки. Мы не любим говорить, что мы отсталая страна, так что давайте просто скажем, что мы страдаем от случая временного безумия», — рассказал Де Ниро.

Актер неоднократно негативно оценивал президента США Дональда Трампа. Ранее, например, сообщалось, что Де Ниро раскритиковал политику американской администрации по сокращению финансирования искусства.