Роберт Де Ниро заявил, что США страдают от "временного безумия"
11:33, 12 февраля 2018Мир
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С таким утверждением артист выступил на Мировом правительственном саммите в Дубае.
Актер неоднократно негативно оценивал президента США Дональда Трампа / фото files.ar25.org
Американский актер, лауреат премии «Оскар» Роберт Де Ниро заявил, что США страдают от «временного безумия».
Как сообщает Fox News, с таким утверждением артист выступил на Мировом правительственном саммите в Дубае.
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«Я говорю о собственной стране, о Соединенных Штатах Америки. Мы не любим говорить, что мы отсталая страна, так что давайте просто скажем, что мы страдаем от случая временного безумия», — рассказал Де Ниро.
Актер неоднократно негативно оценивал президента США Дональда Трампа. Ранее, например, сообщалось, что Де Ниро раскритиковал политику американской администрации по сокращению финансирования искусства.
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