Россия "сделает выводы" в связи с поставками Украине американского оружия - Лавров

По словам Лаврова, "солидные европейские государства прекрасно понимают опасность подобных действий".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия "сделает выводы" в связи с поставками Украине американского оружия.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-1".

"Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать. То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности постоять за себя, это тоже объективный факт. Я думаю, что это также нужно иметь в виду", - отметил Лавров.

При этом он утверждает, что Европа "негромко и непублично возражает" этому факту. "По нашим данным, в разговорах с США они выражают несогласие в ответ на настоятельные требования Вашингтона о том, чтобы Европа подключилась к этим поставкам. США уже пытаются заманить в эти свои затеи те страны, которые отмечены русофобскими тенденциями, – наших балтийских соседей, Польшу также пытаются заманить", - подчеркнул глава МИД.

По словам Лаврова, "крупные, солидные европейские государства прекрасно понимают опасность подобных действий и пытаются образумить своих соседей, потому что американцы вместе с канадцами уже занялись этими поставками". "Это прискорбно", - подчеркнул он.

На вопрос, может ли Россия в ответ "признать "ЛНР" и "ДНР", Лавров ответил, что Россия, в отличии "от некоторых международных коллег, все-таки, люди слова".

"Данное слово, особенно когда оно стало предметом переговоров и было одобрено Советом Безопасности ООН, мы всегда держим и выполняем. Минские договоренности никто не отменял. Я считаю, что тот, кто сделает первый шаг по слому Минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим", - добавил он.

При этом глава МИД утверждает, что на Западе укрепляется мнение о необходимости "вразумить президента Украины Петра Порошенко и тех, кто находится вместе с ним в руководстве Украины, в том, что касается провокационного закона о реинтеграции, пока еще законопроекта, а также закона об образовании, который уже стал законом".

При этом Лавров в очередной раз заявил, что Европа очень настороженно смотрит на процессы, которые происходят в Украине, и особенно в том, что "касается резкого повышения влияния радикалов и неонацистов".

Также глава российского МИДа сообщил, что говорит с украинским коллегой Павлом Климкиным на русском языке, потому что он из Курска.