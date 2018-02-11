В Минобороны рассказали об отработке боевиками наступательных действий

Оккупанты провели учения в районе населенных пунктов Алмазная, Мирное, Успенка и Круглик.

Боевики на Донбассе продолжают активно нарушать Минские договоренности в части запрета проведения учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, а также по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

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"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, противник продолжает активно нарушать Минские договоренности в части, касающейся запрета проведения учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, - такое решение Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, и по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения", - сказал он.

Гуцуляк сообщил, что установлено было, что в районе населенного пункта Алмазная подразделениями отдельного мотострелкового полка из состава так называемого 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск проводились учения с боевыми стрельбами из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенных пунктов Мирное, Успенка и Круглик (Лутугинский район Луганской области) подразделениями отдельной мотострелковой и отдельной артиллерийской бригады этого же так называемого 2 АК проводились мероприятия по боевой подготовке с боевой стрельбой артиллерийских и танковых подразделений, а также отрабатывались элементы ведения наступательного боя и вождения боевых машин.