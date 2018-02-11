Организаторы подтвердили кибератаку на сайт Олимпийских игр в Пхенчхане - СМИ

Раскрывать, кто несет за нее ответственность, в Международном олимпийском комитете отказались.

Организаторы зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане сегодня подтвердили кибератаку на теле- и интернет-ресурсы Олимпиады во время церемонии открытия спортивного события в пятницу, 9 февраля.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам организаторов зимней Олимпиады в Пхенчхан, они устранили последствия кибератаки на интернет-ресурсы соревнований. Однако раскрывать, кто несет за нее ответственность, в Международном олимпийском комитете (МОК) отказались.

"Поддержание безопасных операций является нашей целью", - отметил спикер МОК Марк Адамс, слова которого приводит агентство Reuters. По словам представителя МОК, они не собираются комментировать эту проблему, с которой они справились.

При этом Адамс заверил, что системы МОК находятся в безопасности.

Представитель оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане также заверил, что все проблемы были решены еще в субботу утром. "Мы знаем причину проблемы, но такие проблемы часто возникают во время Игр. Мы решили с МОК, что мы не собираемся раскрывать источник (кибератаки)", - отметил представитель оргкомитета.

Ранее организаторы соревнований сообщали, что расследуют обстоятельства кибератаки на сайт Игр и систему Wi-Fi незадолго до церемонии открытия. По их словам, неизвестный взломал серверы меньше чем за час до начала церемонии открытия. Вследствие этого не работало, в том числе и телевидение в главном пресс-центре.

После этого служащие закрыли серверы, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения, поэтому сайт Олимпийских игр-2018 определенное время не работал.

Зрители, купившие билеты на событие, не смогли распечатать свою бронь во время неполадки. Восстановление систем, по словам организаторов, продолжалось почти 15 часов, однако атака не повлияла на ход церемонии открытия или на соревнования.