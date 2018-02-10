Организаторы Олимпиады заявили о кибератаке перед церемонией открытия

Министерство обороны Южной Кореи и команда по кибербезопасности расследуют инцидент.

Организаторы зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, Южная Корея, расследуют обстоятельства кибератаки на сайт и систему Wi-Fi незадолго до церемонии открытия.

Как пишет Радио Свобода, организаторы заявили, что неизвестный взломал серверы примерно за 45 минут до церемонии открытия 9 февраля, что привело к неисправности телевидение (IPTVs – цифровое интерактивное телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP) в главном пресс-центре.

Служащие закрыли серверы, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, что привело к закрытию сайта Олимпийских игр-2018.

Зрители, которые купили билеты на события, не смогли напечатать свои бронирования во время неполадки.

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После выявления проблем восстановления систем продолжалось почти 15 часов, сообщила пресс-секретарь Нэнси Парк, которая добавила, что атака не повлияла на церемоний открытия и любые соревнования.

Парк заявила, что Министерство обороны Южной Кореи и команда по кибербезопасности расследуют инцидент.

Олимпийские игры, церемония открытия которых состоялась 9 февраля, продлятся до 25 февраля.