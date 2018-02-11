Минимум 18 человек погибли в ДТП с автобусом в Гонконге

00:52, 11 февраля 2018 Мир 142

Семьям погибших в ДТП с автобусом в Гонконге выплатят по $10 тыс. Причины аварии пока не установлены.

В результате аварии с автобусом в Гонконге 10 февраля погибло минимум 18 человек. Об этом сообщило агентство Reuters. Еще десятки людей получили ранения. Отмечается, что спасатели разрезали крышу перевернувшегося автобуса, чтобы освободить людей. Пассажир автобуса рассказал, что водитель ехал на высокой скорости. Семьям погибших выплатят по 10 тыс. долл. Причины аварии пока не установлены.

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