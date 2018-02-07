Тиллерсон предостерег Россию от вмешательства в выборы в Конгресс США
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Россия может попытаться вмешаться во внеочередные выборы в Конгресс США.
Читайте такжеПервые признаки уже видны: Тиллерсон предупредил мексиканцев о вмешательстве России в их выборыВ интервью телеканалу Fox News Тиллерсон заявил, что США плохо подготовлены к возможному вмешательству. «Я бы не сказал, что мы лучше подготовлены, потому что русские тоже адаптируются. Дело в том, что если они намерены вмешаться (в выборы в США.- ред.), они найдут способы это сделать», - убежден госсекретарь США.
Как уточнил Рекс Тиллерсон, США способны предпринять все возможные меры, но если Россия решит повлиять на американские выборы, то Вашингону будет очень сложно это предотвратить.
О том, что российские спецслужбы могут оказать влияние на исход промежуточных выборов в Конгресс осенью 2018 года, ранее заявил директор ЦРУ Майк Помпео. По его словам, Россия не оставляет попыток вмешаться в политический процесс в США.