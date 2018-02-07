Тиллерсон предостерег Россию от вмешательства в выборы в Конгресс США

США могут предпринять все возможные меры, но если Россия решит повлиять на выборы, то Вашингону будет очень сложно это предотвратить.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Россия может попытаться вмешаться во внеочередные выборы в Конгресс США.

Читайте такжеПервые признаки уже видны: Тиллерсон предупредил мексиканцев о вмешательстве России в их выборыВ интервью телеканалу Fox News Тиллерсон заявил, что США плохо подготовлены к возможному вмешательству. «Я бы не сказал, что мы лучше подготовлены, потому что русские тоже адаптируются. Дело в том, что если они намерены вмешаться (в выборы в США.- ред.), они найдут способы это сделать», - убежден госсекретарь США.

Как уточнил Рекс Тиллерсон, США способны предпринять все возможные меры, но если Россия решит повлиять на американские выборы, то Вашингону будет очень сложно это предотвратить.

О том, что российские спецслужбы могут оказать влияние на исход промежуточных выборов в Конгресс осенью 2018 года, ранее заявил директор ЦРУ Майк Помпео. По его словам, Россия не оставляет попыток вмешаться в политический процесс в США.