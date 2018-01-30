Директор ЦРУ ждет от России попытки вмешательства в ноябрьские выборы в США

Хотя США и РФ продолжают сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, глава ЦРУ считает Россию скорее враждебно настроенной страной.

По данным спецслужб США, российская сторона попытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в Америке в ноябре.

Соответствующее заявление в интервью BBC сделал Директор ЦРУ Майк Помпео. По его словам, ЦРУ не заметила уменьшения российских попыток повлиять на исход выборов в США и странах Европы.

Читайте такжеМинфин США опубликовал "Кремлевский доклад" об окружении ПутинаХотя США и Россия продолжают сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом (в прошлом году ЦРУ помогла российским спецслужбам предотвратить теракт в Петербурге), Помпео заявил, что считает Россию скорее враждебно настроенной страной, и разделяет опасения разведслужб стран Европы по поводу подрывной деятельности российских спецслужб за рубежом.

"Я не заметил, чтобы они стали менее активно действовать", - указал глава ЦРУ.

На вопрос, беспокоит ли его активность России в преддверии ноябрьских выборов в конгресс, глава ЦРУ ответил: "Конечно. Я ожидаю, что они [российские спецслужбы] попробуют сделать что-то, но я уверен, что Америка сможет провести свободные и честные выборы, и что нам удастся добиться того, чтобы их усилия не повлияли серьезно на исход голосования".

Напомним, как заявил ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, в Белом доме не сомневаются, что за попытками вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году стоял Кремль.