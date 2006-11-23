Джордж Буш помиловал Флаера и Фраера (фото)
13:22, 23 ноября 2006Мир
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Президент официально зачитал указ
Президент США Джордж Буш официально помиловал в преддверии Дня Благодарения двух индюшек, которые традиционно являются главным угощением праздничного стола в этот день. Как сообщает CBS News, на специальной церемонии, состоявшейся в так называемом Розовом саду Белого дома, президент в присутствии журналистов зачитал свой указ, в котором индюшкам по кличке Флайер и Фрайер гарантировалась неприкосновенность до конца их дней.
После церемонии индюшки совершат путешествие первым классом в Диснейленд, где они станут почетными маршалами на праздничном параде.
Традиция помилования индюшек накануне Дня Благодарения была введена президентом Гарри Труменом в 1947 году.
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