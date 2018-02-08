Любыми способами найти деньги для режима: хакер КНДР рассказал о невыносимой работе

"Кибервойска" КНДР устраивают атаки по всему миру вроде Wannacry и реализуют другие схемы для заработка денег, при этом хакеры работают в тяжелых условиях и нищете, рассказал один из них.

По неподтвержденным данным, спецподразделения хакеров КНДР зарабатывают сотни миллионов долларов для Пхеньяна. При этом сами хакеры страдают от нищеты, сложных условий работы и жестокого обращения.

Как рассказал Bloomberg один из хакеров на условиях анонимности, несколько лет он прожил в составе бригады хакеров, которая теснилась в переполненном трехэтажном доме в городе на северо-востоке Китая. Каждый из сотрудников обязан был любым способом заработать около 100 тысяч долларов в год. Процент сотрудника от заработка составлял менее десятой доли, что не позволяло обеспечить себе достойное существование.

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Хакер рассказал, что один из сотрудников такого подразделения умер от лихорадки денге. Руководители сочли, что отправлять его тело домой - неоправданные расходы. В итоге прах мужчины отвез его семье в КНДР другой сотрудник через несколько месяцев. Также хакер рассказал о случае, когда сотрудники такого подразделения неоднократно избивали коллегу, даже ломая ему ребра, так как тот "хвастался" престижным образованием и получал кимчи от южнокорейского бизнесмена.

Два других хакера, которые рассказали Bloomberg о работе кибервойск КНДР, входили в состав группы программистов, которые были отправлены в Китай. Там они частично нелегально разрабатывали и продавали приложения для iPhone и Android. Перед ними ставили задачу - зарабатывать не менее $5 тысяч в месяц для правительства. Программисты работали до 15 часов в день под давлением и угрозами.

Bloomberg отмечает, что таким образом КНДР находит средства на свою ядерную программу, а также устраивает кибератаки - так, на Пхеньян возложили ответственность за всемирное распространение вируса-вымогателя WannaCry. Ранее Северная Корея украла и опубликовала частную корреспонденцию руководителей Sony Pictures Entertainment в отместку за выход сатирического фильма The Interview.

Как сообщал УНИАН, в январе в ЦРУ США заявили, что КНДР будет способна ударить по США через несколько месяцев.