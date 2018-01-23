КНДР будет способна ударить по США через несколько месяцев - глава ЦРУ
03:02, 23 января 2018
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Правительство США усердно работает над тем, чтобы продлить этот срок.
Иллюстрация / REUTERS
Глава ЦРУ Майк Помпео в интервью ответил на вопрос о том, когда Пхеньян будет способен нанести ядерный удар по США.
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По его словам, речь идет о нескольких месяцах, пишет CBS.
«Я, конечно, был бы рад сказать, что через год... Правительство США усердно работает над тем, чтобы продлить этот срок», — отметил Помпео.
Ранее в США оценили ядерный потенциал КНДР.
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