КНДР будет способна ударить по США через несколько месяцев - глава ЦРУ

03:02, 23 января 2018
Мир
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Правительство США усердно работает над тем, чтобы продлить этот срок.

Иллюстрация / REUTERS

Глава ЦРУ Майк Помпео в интервью ответил на вопрос о том, когда Пхеньян будет способен нанести ядерный удар по США.

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По его словам, речь идет о нескольких месяцах, пишет CBS.

«Я, конечно, был бы рад сказать, что через год... Правительство США усердно работает над тем, чтобы продлить этот срок», — отметил Помпео.

Ранее в США оценили ядерный потенциал КНДР.

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Теги: #США о КНДР#ракетная программа КНДР#угроза войны в мире