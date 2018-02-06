В Израиле отреагировали на решение Дуды подписать скандальный закон об Институте национальной памяти

В МИД Израиля надеются, что польские власти внесут изменения в закон об Институте национальной памяти.

В Министерстве иностранных дел Израиля надеются, что польские власти внесут изменения в закон об Институте национальной памяти.

Об этом говорится в сообщении МИД Государства Израиль в Twitter.

В частности, власти Израиля продолжают поддерживать связь с польскими властями и "выразили свои замечания по новому польскому закону".

В связи с этим в Израиле приняли во внимание, что президент Польши Дуда намерен передать закон на рассмотрение Конституционного суда для "разъяснений и внесения поправок".

"Мы надеемся, что в пределах отведенного времени, пока обсуждения в суде не будут завершены, нам удастся согласовать изменения и исправления", - подчеркнули в МИД Израиля.

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Также сказано, что Израиль и Польша несут общую ответственность за проведение исследований и сохранения истории о Холокосте.

Как сообщал УНИАН, польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов и предусмотрено наказание за "преступления украинских националистов". Также законом вводится уголовная ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В Госдепартаменте США призвали Польшу пересмотреть закон, поскольку считают, что закон может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе и с Соединенными Штатами и Израилем.

Израиль выступил категорически против польского закона об Институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов.

В МИД Польши отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте, а также уменьшения ответственности настоящих исполнителей преступления».

Сегодня, 6 февраля, президент Польши Дуда заявил, что решил подписать закон об Институте национальной памяти.

"Я решил подписать закон об Институте национальной памяти и передам его в Конституционный суд в соответствии с процедурой", - сказал Дуда.