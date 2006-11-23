Шансов спасти 15 польских шахтеров практически нет

Практически нет надежды на спасение пятнадцати польских шахтеров, которые до сих пор находятся в забое рудника Руда Шленска. Об этом заявил президент Польши Лех Качинский, который приехал на место события. Из-за угрозы повторного взрыва спасательные работы уже несколько раз прекращали. Позавчера вечером здесь взорвался метан. Восемь горняков погибли - их тела уже на поверхности.

Ситуация в шахте ухудшается. Спасатели до сих пор не могут добраться до места взрыва. В забое, на глубине больше километра, сохраняется высокая концентрация метана, не хватает кислорода, а температура воздуха превышает сорок градусов по Цельсию. Такие неутешительные результаты операции по спасению пятнадцяти шахтеров сообщил журналистам президент Лех Качинский.

Лех Качинский, президент Польши отмечает: "У нас еще остается надежда. Я могу подтвердить, что погибли восьмеро шахтеров. Вместе с тем я не могу скрыть от вас тот факт, что ситуация крайне плохая".

Из-за аварии на руднике польский президент отменил визиты в Грузию и Румынию и срочно прибыл на место трагедии близ города Катовице на юге страны. Результатов спасательных работ ждут и шахтеры, и их родственники.

Специально для пятнадцати горняков, которые, как полагают, уцелели после взрыва, на глубину в сотню метров закачивают кислород. Спасут ли шахтеров - окончательно станет понятно на протяжении суток.

5 канал