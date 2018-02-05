В Польше заявили, что "только выиграют" от споров по закону о запрете "бандеровской идеологии"

Глава МИД Польши прокомментировал открытое письмо дипломатов, которые критикуют внешнюю политику польского правительства.

Польша только выиграет от споров вокруг закона об Институте национальной памяти.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Я думаю, что Польша только выиграет в этих спорах, в том смысле, что они делают общественность осведомленной в том, что такое правда. Если появляются термины "польские лагеря смерти", а министр иностранных дел Германии заявляет, что никогда согласится с такой формулировкой, это - успех польской дипломатии", - заявил он.

Таким образом Чапутович прокомментировал открытое письмо дипломатов, которое критикует внешнюю политику польского правительства, в частности, в связи со спорами "с Израилем, США и другими союзниками относительно закона об институте национальной памяти".

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Как сообщал УНИАН, польский Сейм и Сенат приняли закон об институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничество поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В польском МИД разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.