Россия поставляет курдам оружие для борьбы с армией Турции - волонтеры (фото, видео)
4 февраля в сеть попали видеокадры перехвата турецкой армией совместно с бойцами ССА бензовоза, скрытно транспортирующего оружие и боеприпасы для курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG). Грузовик следовал в город Африн, расположенный на северо-западе Сирии. C 2012 года город контролируется подразделениями YPG.
#Pt. Weapons incl. many #ATGM|s intended for #YPG in #Afrin were hidden in a cistern-truck. pic.twitter.com/IrIOrt0XIY— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) February 4, 2018
На видео с перехвата зафиксировано большое количество гранатометов РПГ-7 и ракет для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Фагот, Метис-М и Конкурс. Вооружение было спрятано в цистерне грузовика для скрытой транспортировки курдам. Хотя это оружие и относится к разработкам СССР, но его основным эксплуатантом на сегодняшний день является Российская Федерация, пишут волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.
#AfrinOp: enormous quantity of weapons for #YPG intercepted by Zinki on its way to #Afrin region. It includes many #ATGMs: #Fagot & #Metis-M (pictured) but also #Konkurs. Video following. pic.twitter.com/i3XcRn4ESP— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) February 4, 2018
"Россия могла активизировать поставки оружия курдским отрядам в связи с началом операции вооруженных сил Турции и протурецких вооружённых формирований сирийской оппозиции "Оливковая ветвь", - отмечают волонтеры.
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Отмечается, что операция началась 20 января 2017 года, а 3 февраля 2018-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об успешном продвижении операции в сторону Африна.
"Противотанковые ракетные комплексы, вероятно, поставляемые Россией для YPG, предназначены для уничтожения турецких танков и бронетехники в боях за Африн", - добавили волонтеры.
Они напомнили, что в 2015 году глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН уже заявлял, что РФ поставляет оружие курдам через иракское правительство. Эти поставки оружия сирийским курдам анонсировались в контексте заявленной борьбы с ИГИЛ. Но после уничтожения российского бомбардировщика Су-24 турецкой авиацией РФ обещала также оказать прямую военную поддержку сирийским курдам.
"Судя по всему, Россия все еще заинтересована, чтобы курдские отряды продолжали сжигать турецкие танки на подступах к Африну с помощью российского вооружения", - подытожили в международном разведовательном сообществе.
#Pt. Meanwhile #ATGM strikes ongoing in #Afrin region: #YPG hit an excavator with another #Konkurs. pic.twitter.com/9hTeyCL5I4— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) February 4, 2018
Как сообщал УНИАН, в Сирии курды YPJ выстрелом из ПТРК "Фагот" уничтожили турецкий танк Leopard 2A4.