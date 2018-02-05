Россия поставляет курдам оружие для борьбы с армией Турции - волонтеры (фото, видео)

16:16, 05 февраля 2018
Мир
2371 0
Основным эксплуатантом оружия на видео с перехвата на сегодняшний день является РФ / Скриншот

4 февраля в сеть попали видеокадры перехвата турецкой армией совместно с бойцами ССА бензовоза, скрытно транспортирующего оружие и боеприпасы для курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG). Грузовик следовал в город  Африн,  расположенный на северо-западе Сирии. C 2012 года город контролируется подразделениями YPG.

На видео с перехвата зафиксировано большое количество гранатометов РПГ-7 и ракет для противотанковых ракетных комплексов  (ПТРК) Фагот,  Метис-М и Конкурс.  Вооружение было спрятано в цистерне грузовика для скрытой транспортировки курдам. Хотя это оружие и относится к разработкам СССР, но его основным эксплуатантом на сегодняшний день является Российская Федерация, пишут волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

"Россия могла активизировать поставки оружия курдским отрядам в связи с началом операции вооруженных сил Турции и протурецких вооружённых формирований сирийской оппозиции "Оливковая ветвь", - отмечают волонтеры.

Читайте такжеАфринские курды призвали Сирию защитить границу от Турции

Отмечается, что операция началась 20 января 2017 года, а 3 февраля 2018-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об успешном продвижении операции в сторону Африна.

"Противотанковые ракетные комплексы, вероятно, поставляемые  Россией для YPG, предназначены для уничтожения турецких танков и бронетехники в боях за Африн", - добавили волонтеры.

Они напомнили, что в 2015 году глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН уже заявлял, что РФ поставляет оружие курдам через иракское правительство. Эти поставки оружия сирийским курдам анонсировались в контексте заявленной борьбы с ИГИЛ. Но после уничтожения российского бомбардировщика Су-24 турецкой авиацией РФ обещала также оказать прямую военную поддержку сирийским курдам.

"Судя по всему, Россия все еще заинтересована, чтобы курдские отряды продолжали сжигать турецкие танки на подступах к Африну с помощью российского вооружения", - подытожили в международном разведовательном сообществе.

Как сообщал УНИАН, в Сирии курды  YPJ выстрелом из ПТРК "Фагот" уничтожили турецкий танк Leopard 2A4. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #российское оружие#курды в Турции#борьба с турецкой армией