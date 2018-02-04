В Сирии курды уничтожили турецкий танк вместе со всем экипажем (фото, видео)
00:57, 04 февраля 2018
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В результате подрыва боекомплета экипаж танка погиб. Взрывом был также убит находившийся рядом турецкий военнослужащий.
Танк Leopard 2 считается одним из лучших основных танков в мире / Directorate 4
В Сирии курды YPJ (Отряды женской самообороны) выстрелом из ПТРК "Фагот" уничтожили турецкий танк Leopard 2A4.
Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.
В результате подрыва боекомплета экипаж танка погиб. Взрывом был также убит находившийся рядом турецкий военнослужащий, информации о его личности нет.
Экипаж танка Leopard 2A4 / Directorate 4
По официальным данным, с начала операции "Оливковая ветвь" погибло 13 турецких военных.
Отметим, что танк Leopard 2 считается одним из лучших основных танков в мире. Его разработка началась еще во время Холодной войны и с тех пор были созданы многочисленные модификации машины. Многие эксперты считают «Леопард-2» сильнейшим танком современности. Он принят на вооружение в двух десятках стран мира.
Как сообщал УНИАН, ранее ИГ показало уничтожение российского вертолета Ми-24 в Сирии.
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