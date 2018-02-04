В Сирии курды уничтожили турецкий танк вместе со всем экипажем (фото, видео)

В результате подрыва боекомплета экипаж танка погиб. Взрывом был также убит находившийся рядом турецкий военнослужащий.

В Сирии курды YPJ (Отряды женской самообороны) выстрелом из ПТРК "Фагот" уничтожили турецкий танк Leopard 2A4.

Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.

В результате подрыва боекомплета экипаж танка погиб. Взрывом был также убит находившийся рядом турецкий военнослужащий, информации о его личности нет.

По официальным данным, с начала операции "Оливковая ветвь" погибло 13 турецких военных.

Отметим, что танк Leopard 2 считается одним из лучших основных танков в мире. Его разработка началась еще во время Холодной войны и с тех пор были созданы многочисленные модификации машины. Многие эксперты считают «Леопард-2» сильнейшим танком современности. Он принят на вооружение в двух десятках стран мира.

Как сообщал УНИАН, ранее ИГ показало уничтожение российского вертолета Ми-24 в Сирии.