"Ангел мира, который душит демона войны": Папа Римский сделал Эрдогану символический подарок
Папа Римский Франциск принял у себя в Ватикане турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Reuters, перед беседой с понтификом Эрдоган заявил, что намеревается обсудить с ним Ближний Восток и ситуацию вокруг Иерусалима.
Агентство подчеркивает, что Франциск и Эрдоган беседовали тет-а-тет около 50 минут. После переговоров папа Римский вручил турецкому президенту бронзовый медальон, на котором изображены ангел и дракон.
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«Это ангел мира, который душит демона войны. Это символ мира, который строится на началах порядка и справедливости», — сказал Франциск.
Приезд Эрдогана в Ватикан сопровождался небольшой акцией протеста, в которой участвовали курды и их сторонники. Чтобы не допустить беспорядки, полиция оцепила места, которые намеревается посетить турецкий лидер.