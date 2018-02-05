Исторический визит: президент Турции впервые за 59 лет едет в Ватикан (фоторепортаж)

Отношения между Турцией и Ватиканом обострились в июне 2016 года, когда папа Франциск высказался о массовых убийствах армян в Первой мировой войне.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Папой Римским Франциском, это станет первым государственным визитом турецкого лидера в Ватикан за последние 59 лет.

Читайте такжеЭрдоган объявил о скором наступлении турецких войск на город АфринВ канцелярии Эрдогана сообщили, что во время встречи речь пойдет о статусе Иерусалима, турецко-ватиканских отношениях, Сирии, кризисе беженцев, терроризме, ксено - и исламофобии, передает радио Свобода.

Итальянские власти ввели запрет на протесты в центре Рима во время визита Эрдогана, и около 3,5 тыс. полицейских вышли на улицы для охраны порядка.

Папа Франциск и Эрдоган в последний раз встречались в 2014 году во время визита понтифика в Турцию. Они также имели телефонную беседу в конце декабря 2017 года.

Отношения между Турцией и Ватиканом обострились с июня 2016 года, когда папа Франциск заявил о массовых убийствах армян в Первой мировой войне османскими войсками, назвав это «геноцидом».

Анкара отвергает использование термина «геноцид» для обозначения таких убийств и назвала тогдашние высказывания главы Римско-католической церкви распространением «лжи и клеветы».