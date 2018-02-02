Джастин Тимберлейк в новом клипе красиво станцевал со своей знаменитой женой (видео)

Джастин Тимберлейк написал песню специально для Джессики Билл, и в клипе они снялись вместе.

Джастин Тимберлейк выпустил новый клип на песню из его нового альбома "Man Of The Woods". Он посвятил песню своей жене Джессике Билл, и в клипе танцует вместе с ней.

"Нам было очень легко работать вместе. Я надеюсь, мы будем задействованы в одних проектах с ней еще не один раз. Мне было важно, чтобы на этот раз она была рядом. Она очень повлияла на создание этого альбома, и в частности эта песня для нас особенная. Здорово, что мы смогли разделить друг с другом этот важный момент. Композиция была написана самой первой и специально для Джессики. В альбоме два письма о любви: Man Of The Woods - письмо к Джессике и Young Man - письмо к сыну. Вспоминается случай, как я работал на студии в свой день рождения и Джессика с Сайласом приехали ко мне и спели для меня Happy Birthday, а в конце Сайлас сказал мне "Я тебя люблю". Это было бесподобно! Я всегда знал, что хочу написать для него песню, но после такого я решил не откладывать", - рассказал Тимберлейк в интервью Beats 1.

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