Джастин Тимберлейк в новом клипе красиво станцевал со своей знаменитой женой (видео)
Джастин Тимберлейк выпустил новый клип на песню из его нового альбома "Man Of The Woods". Он посвятил песню своей жене Джессике Билл, и в клипе танцует вместе с ней.
"Нам было очень легко работать вместе. Я надеюсь, мы будем задействованы в одних проектах с ней еще не один раз. Мне было важно, чтобы на этот раз она была рядом. Она очень повлияла на создание этого альбома, и в частности эта песня для нас особенная. Здорово, что мы смогли разделить друг с другом этот важный момент. Композиция была написана самой первой и специально для Джессики. В альбоме два письма о любви: Man Of The Woods - письмо к Джессике и Young Man - письмо к сыну. Вспоминается случай, как я работал на студии в свой день рождения и Джессика с Сайласом приехали ко мне и спели для меня Happy Birthday, а в конце Сайлас сказал мне "Я тебя люблю". Это было бесподобно! Я всегда знал, что хочу написать для него песню, но после такого я решил не откладывать", - рассказал Тимберлейк в интервью Beats 1.
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