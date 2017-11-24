OK Go сломали YouTube новым видео, синхронизировав 567 принтеров (видео)

Американская группа OK Go выпустила клип на трек Obsession. В видео использовали 567 принтеров, которые были синхронизированы и печатали фон на протяжении всего видео. Клип сняли одним дублем. Видео примечательно тем, что стандартные настройки YouTube не справляются с ним.

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По словам создателей клипа, японского агентства SIX, они готовились к съемкам почти два года. В начале видео отмечается, что вся использованная бумага будет переработана.

В описании к клипу рекомендуется установить качество видео на 1440р или 2160р, чтобы оценить все цвета, используемые в ролике. Стандартной автонастройки от YouTube будет недостаточно: часть сцен в клипе будет искажена из-за сильного сжатия - группа отмечает, что они "сломали матрицу".

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