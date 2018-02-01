В Париже топ-менеджер Facebook не заметил, как грабители вынесли из его спальни драгоценности на €80 тысяч

Грабители проникли в дом к топ-менеджеру Facebook и бывшему соратнику Саркози, пока он находился на кухне. Они незаметно закрылись на ключ в спальне и нашли там восемь дорогих часов, муфту Chanel и украшения на общую сумму около €80 тысяч.

Грабители вынесли из парижской квартиры Лорана Солли, главы французского подразделения Facebook и бывшего соратника Саркози, ценные вещи и драгоценности стоимостью около €80 тыс. Они действовали так бесшумно, что он не сразу понял, что ограблен.

Как передает РБК со ссылкой на Le Parisien, инцидент произошел в квартире топ-менеджера на проспекте Фоша в XVI районе Парижа. По информации издания, в момент ограбления, вечером 31 января, топ-менеджер находился на кухне.

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Грабители проникли домой к Солли со стороны заднего двора, через окно в ванной, и направились в спальню. Там они закрылись на ключ и обыскали помещение, откуда украли восемь дорогих часов, муфту Chanel и украшения на общую сумму около €80 тыс.

Солли понял, что ограблен, только ближе к ночи. Полиция начала расследование инцидента.

Лорен Солли в 2007 году был заместителем руководителя предвыборной кампании экс-президента Николя Саркози, из-за чего поучил прозвище Sarko boy. Затем он возглавлял операционное бюро телеканала TF1. В 2013 году возглавил подразделение Facebook во Франции и Южной Европе (Португалии, Испании и Италии).

Это уже не первое ограбление публичного человека в Париже за год, причем почерк первого похож на ограбление Солли. В апреле 2017 года в Париже неизвестные ограбили квартиру бывшего премьер-министра Франции Бернара Казнева (занимал этот пост до мая 2017 года). В полиции заявили, что, судя по действиям грабителей, они не знали, что находятся в квартире главы кабинета министров. О сумме украденных ценностей не сообщалось.

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