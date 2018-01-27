Пророссийский Земан выиграл президентские выборы в Чехии (видео)
Действующий пророссийский глава Чехии Милош Земан переизбран на второй президентский срок.
После подсчета 96% голосов избирателей Земан одерживает победу во втором туре с 52,12%, пишет Европейская правда.
Его оппонент - бывший глава Национальной академии наук Иржи Драгош - получил поддержку 47,88% избирателей.
Драгош выиграл в Земана в четырех регионах, в частности в Праге. Земан лидировал в 10 чешских регионах.
Иржи Драгош признал поражение, поздравив Земана с победой и пожелал ему "силы и здоровья".
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Второй тур выборов чешского президента проходил в пятницу и субботу. Интерес избирателей к голосованию оказался выше, чем две недели назад в первом туре и, по предварительным данным, выше, чем на выборах 5 лет назад. Явка избирателей превысила 65%.
73-летний Земан известен своими исламофобского взглядами и поддержкой отмены санкций Евросоюза против России, а также предлагает простить России аннексию Крыма, выплатив Украине денежную компенсацию.