В центре Лондона из-за утечки газа эвакуировали почти полторы тысячи человек

В лондонском районе Вест-Энд (западная часть центра города) из-за утечки газа из гостиницы и ночного клуба эвакуировали приблизительно 1450 человек.

Как сообщает BBC, ссылаясь на информацию спасателей, утечку газа нашли на Крэйвен Стрит - недалеко от центральной городской улицы Стрэнд.

Читайте такжеВзрыв в метро Лондона: полиция задержала 18-летнего подозреваемогоАварийные службы вызвали на место после двух часов ночи по местному времени. Дороги к опасной зоне были перекрыты. Кроме того, был закрыт железнодорожный вокзал Чаринг-Кросс.

Отмечается, что полиция работает со спасателями и ответственными ведомствами, чтобы ликвидировать утечку.

Напомним, в июне прошлого года на западе Лондона произошел крупный пожар в 24-этажном жилом доме. Ее жертвами стали по меньшей мере 79 человек. Власть заявляла, что на начало пожара в здании могли находиться до 600 человек.