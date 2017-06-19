Полиция Лондона оценила число жертв пожара в высотке в 79 человек

Число погибших в результате масштабного пожара в многоэтажке в западной части Лондона может составлять 79 человек.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

По данным полиции, количество людей, которые погибли или числятся пропавшими без вести, но могли погибнуть, возросло до 79 человек.

Начальник полиции Лондона Стюарт Канди сообщил, что пять из этих людей официально были опознаны.

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По его словам, "ужасная реальность" заключается в том, что, вероятно, всех жертв не удастся идентифицировать.

Представитель полиции отметил, что количество погибших еще может измениться, но не так существенно, как в последние дни.

Как сообщал УНИАН, пожар в 24-этажном доме Гренфелл-Тауэр в районе Северный Кенсингтон началась в ночь на 14 июня. Власти заявляют, что на начало пожара в здании могло находиться до 600 человек.

Здание Гренфелл-Тауэр было построено в 1978 году, в нем около 200 квартир. Спасшиеся жильцы говорят, что в доме не работала пожарная сигнализация.

В британских высотках не устанавливаются системы для тушения пожаров.

Напомним, ранее Лондонская полиция обнародовала ужасающие кадры из уничтоженной огнем высотки.