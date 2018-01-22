В Белом доме рассказали о работе над восстановлением работы правительства США
Трамп провел несколько телефонных разговоров с министрами.
Президент США Дональд Трамп провел несколько телефонных разговоров с лидерами Конгресса с целью восстановления работы правительства.
Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.
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«Мы продолжаем серьезную работу над восстановлением работы правительства и стараемся убедиться в том, что о наших прекрасных военнослужащих и их семьях, беззащитных детях и всех американцах заботятся», — сказала Сандерс.
Она также рассказала о нескольких телефонных разговорах Трампа с министрами.
Ранее сообщалось, что Трамп призвал изменить правила сената в случае продолжения приостановки работы правительства.