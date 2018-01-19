Лучшие фото недели: еще больше снега, благословение домашних любимцев и украинское теннисное дерби (фотоподборка)

Еще в конце прошлой недели на Филиппинах проснулся вулкан Майон - один из самых активных в стране. Его характерной особенностью является почти идеальная форма конуса, поэтому во время его извержения можно наблюдать невероятное зрелище. Впрочем, он несет и немало опасностей - из-за его активности на Филиппинах пришлось начать массовую эвакуацию.

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Тем временем в столице Украины во вторник, 16 января, снова было немного не спокойно. Утром под зданием Верховной Рады группа активистов проводила акцию "Стоп реванш", во время которой подожгли шины и впоследствии сожгли российский флаг, а также возникли стычки с полицией.

В то же время зима в течение этой недели продолжала испытывать Европу и Украину в частности. Так, на европейские страны сначала обрушились снегопады, а потом ураганы, что даже местами пришлось приостанавливать работу аэропортов и железнодорожного транспорта.

Не намного лучшими были погодные условия и в Украине - с 16 января масштабные снегопады обрушились на южные и восточные области, а на следующий день добрались и до Киева и большинства регионов страны.

Тем временем в Испании и Мексике на этой неделе праздновали День Святого Антония - покровителя животных. В этот день владельцы животных приводят своих любимцев или домашний скот к церкви на благословение к священнику.

Интересным выдалась эта неделя и на новости спорта для Украины. Так, в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии состоялось украинское дерби, в котором приняли участие четвертая ракетка мира Элина Свитолина и 15-летняя Марта Костюк, впервые выступающая на "взрослом" турнире "Большого шлема". В конце-концов, опытная Свитолина победила свою юную соотечественницу и таким образом впервые вышла в четвертый раунд чемпионата Австралии, однако этот матч для отечественного тенниса все равно уже вошел в историю.