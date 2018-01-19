Лучшие фото недели: еще больше снега, благословение домашних любимцев и украинское теннисное дерби (фотоподборка)

18:00, 19 января 2018
Мир
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Подборка самых впечатляющих фотографий со всего мира, опубликованных на фотосервисе Reuters в течение уходящей недели.

Светящийся кратер вулкана Майон на Филиппинах, 14 января / Romulo Quinto Ceneta
Светящийся кратер вулкана Майон на Филиппинах, 14 января / Romulo Quinto Ceneta /  © REUTERS
Радуга в небе над палестинскими поселенцами на юге сектора Газа, 15 января / Ibraheem Abu Mustafa
Радуга в небе над палестинскими поселенцами на юге сектора Газа, 15 января / Ibraheem Abu Mustafa /  © REUTERS
Собаки играют в снегу в Шотландии, 15 января / Russell Cheyne
Собаки играют в снегу в Шотландии, 15 января / Russell Cheyne /  © REUTERS
Женщины-сторонницы движения хуситов с винтовками на собрании в поддержку движения в Сане, Йемен, 15 января / Khaled Abdullah
Женщины-сторонницы движения хуситов с винтовками на собрании в поддержку движения в Сане, Йемен, 15 января / Khaled Abdullah /  © REUTERS
Обрушившийся при строительстве мост, унесший жизни 10 рабочих, недалеко от Боготы, Колумбия, 15 января / Jaime Saldarriaga
Обрушившийся при строительстве мост, унесший жизни 10 рабочих, недалеко от Боготы, Колумбия, 15 января / Jaime Saldarriaga /  © REUTERS
Член спасательной команды со спасенным ребенком-мигрантом в Средиземном море у побережья Ливии, 15 января / Hani Amara
Член спасательной команды со спасенным ребенком-мигрантом в Средиземном море у побережья Ливии, 15 января / Hani Amara /  © REUTERS
Заснеженные окраины Тбилиси, Грузия, 16 января / David Mdzinarishvili
Заснеженные окраины Тбилиси, Грузия, 16 января / David Mdzinarishvili /  © REUTERS
Столкновения протестующих с полицией под зданием Верховной Рады Украины в Киеве, 16 января / Andrew Kravchenko
Столкновения протестующих с полицией под зданием Верховной Рады Украины в Киеве, 16 января / Andrew Kravchenko /  © REUTERS
Священники в ожидании Папы Франциска в Сантьяго, Чили, 16 января / Alessandro Bianchi
Священники в ожидании Папы Франциска в Сантьяго, Чили, 16 января / Alessandro Bianchi /  © REUTERS
Всадник на лошади прыгает через огонь во время празднования Luminarias накануне Дня Святого Антония, покровителя животных Испании, 16 января / Juan Medina
Всадник на лошади прыгает через огонь во время празднования Luminarias накануне Дня Святого Антония, покровителя животных Испании, 16 января / Juan Medina /  © REUTERS
Стая мигрирующих скворцов рисует узоры в небе на юге Израиля, 16 января / Amir Cohen
Стая мигрирующих скворцов рисует узоры в небе на юге Израиля, 16 января / Amir Cohen /  © REUTERS
Закат солнца над горами Доломитовые Альпы в Италии, 16 января / Stefano Rellandini
Закат солнца над горами Доломитовые Альпы в Италии, 16 января / Stefano Rellandini /  © REUTERS
Собака во время отмененной из-за сильного снегопада тренировки к чемпионату мира по горным лыжам в Австрии, 17 января / Leonhard Foeger
Собака во время отмененной из-за сильного снегопада тренировки к чемпионату мира по горным лыжам в Австрии, 17 января / Leonhard Foeger /  © REUTERS
Сотрудники конной полиции принимают участие в репетиции парада ко Дню Республики в туманное зимнее утро в Калькутте, Индия, 17 января / Rupak De Chowdhuri
Сотрудники конной полиции принимают участие в репетиции парада ко Дню Республики в туманное зимнее утро в Калькутте, Индия, 17 января / Rupak De Chowdhuri /  © REUTERS
Пар из дымовой трубы на закате в Лансинге, штат Мичиган, США, 17 января / Brendan McDermid
Пар из дымовой трубы на закате в Лансинге, штат Мичиган, США, 17 января / Brendan McDermid /  © REUTERS
Мужчина пытается починить машину на трассе во время снегопада в Киеве, 17 января / Valentyn Ogirenko
Мужчина пытается починить машину на трассе во время снегопада в Киеве, 17 января / Valentyn Ogirenko /  © REUTERS
Чайка парит над пляжем на Атлантическом побережье Франции, 17 января / Regis Duvignau
Чайка парит над пляжем на Атлантическом побережье Франции, 17 января / Regis Duvignau /  © REUTERS
Посетители у световой инсталляции, в Лондоне, Великобритания, 17 января / Peter Nicholls
Посетители у световой инсталляции, в Лондоне, Великобритания, 17 января / Peter Nicholls /  © REUTERS
Овчарка контролирует гусей перед благословением священником в День Святого Антония, покровителем животных Испании, 17 января / Enrique Calvo
Овчарка контролирует гусей перед благословением священником в День Святого Антония, покровителем животных Испании, 17 января / Enrique Calvo /  © REUTERS
Девочка общается со своим питомцем в ожидании благословения священника в День Святого Антония в Сьюдад-Хуарес, Мексика, в День Святого Антония, 17 января / Jose Luis Gonzalez
Девочка общается со своим питомцем в ожидании благословения священника в День Святого Антония в Сьюдад-Хуарес, Мексика, в День Святого Антония, 17 января / Jose Luis Gonzalez /  © REUTERS
Люди наблюдают за большими волнами во время шторма в Южном Уэльсе, Великобритания, 18 января / Toby Melville
Люди наблюдают за большими волнами во время шторма в Южном Уэльсе, Великобритания, 18 января / Toby Melville /  © REUTERS
Ястреб на заборе в Шотландии, Великобритания, 18 января / Russell Cheyne
Ястреб на заборе в Шотландии, Великобритания, 18 января / Russell Cheyne /  © REUTERS
Мужчина пытается найти машину в снегу в Шотландии, Великобритания, 18 января / Russell Cheyne
Мужчина пытается найти машину в снегу в Шотландии, Великобритания, 18 января / Russell Cheyne /  © REUTERS
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк после матча во время Australian Open, Мельбурн, 19 января / Thomas Peter
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк после матча во время Australian Open, Мельбурн, 19 января / Thomas Peter  /  © REUTERS
Мужчина с украинским флагом окунается в прорубь во время празднования Крещения в Киеве, 19 января / Valentyn Ogirenko
Мужчина с украинским флагом окунается в прорубь во время празднования Крещения в Киеве, 19 января / Valentyn Ogirenko /  © REUTERS

Еще в конце прошлой недели на Филиппинах проснулся вулкан Майон - один из самых активных в стране. Его характерной особенностью является почти идеальная форма конуса, поэтому во время его извержения можно наблюдать невероятное зрелище. Впрочем, он несет и немало опасностей - из-за его активности на Филиппинах пришлось начать массовую эвакуацию.

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Тем временем в столице Украины во вторник, 16 января, снова было немного не спокойно. Утром под зданием Верховной Рады группа активистов проводила акцию "Стоп реванш", во время которой подожгли шины и впоследствии сожгли российский флаг, а также возникли стычки с полицией.

В то же время зима в течение этой недели продолжала испытывать Европу и Украину в частности. Так, на европейские страны сначала обрушились снегопады, а потом ураганы, что даже местами пришлось приостанавливать работу аэропортов и железнодорожного транспорта.

Не намного лучшими были погодные условия и в Украине - с 16 января масштабные снегопады обрушились на южные и восточные области, а на следующий день добрались и до Киева и большинства регионов страны.

Тем временем в Испании и Мексике на этой неделе праздновали День Святого Антония - покровителя животных. В этот день владельцы животных приводят своих любимцев или домашний скот к церкви на благословение к священнику.

Интересным выдалась эта неделя и на новости спорта для Украины. Так, в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии состоялось украинское дерби, в котором приняли участие четвертая ракетка мира Элина Свитолина и 15-летняя Марта Костюк, впервые выступающая на "взрослом" турнире "Большого шлема". В конце-концов, опытная Свитолина победила свою юную соотечественницу и таким образом впервые вышла в четвертый раунд чемпионата Австралии, однако этот матч для отечественного тенниса все равно уже вошел в историю.

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