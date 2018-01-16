Шины, сожженный российский флаг и стычка: как под Радой проходит акция "Стоп реванш" (фоторепортаж)
12:43, 16 января 2018Политика
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Протестующие требуют остановить реванш олигархическо-колониальной системы.
Участники акции "Стоп реванш" зажгли шины под Верховной Радой в Киеве 16 января.
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Протестующие требуют от Порошенко и депутатов принять решения, которые четко обозначат комплексную политику по деоккупации Украины и остановят реванш олигархическо-колониальной системы.
Между митингующими и правоохранителями произошла стычка. Участники акции протеста зажгли шины и сожгли российский флаг.
В результате инцидента пострадал один правоохранитель. Кроме того, за нарушение публичного порядка в полицию доставили одного участника акции.
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