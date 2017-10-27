Российская пропаганда распространяет миф, что другие заключенные стали ценой освобождения Умерова и Чийгоза - Мининформполитики

Исполняющая обязанности министра информационной политики Украины Эмине Джеппар подчеркивает, что миф российской пропаганды о том, что другие политические заключенные является ценой освобождения заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, не соответствует действительности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции с Умеровым и Чийгозом в аэропорту «Борисполь», куда они прибыли самолетом из Стамбула (Турция).

«Я сразу хочу развенчать некоторые мифы, которые сегодня уже активно российская пропаганда пытается поднять, что якобы ценой этого освобождения являются другие политические заключенные. На самом деле это не так», - подчеркнула Джеппар.

Она заявила, что процесс освобождения политических заключенных, которых на сегодняшний день «пять десятков в Крыму», будет продолжаться.

«Цена не такая. Этот процесс, это дипломатическое давление будет продолжаться», - заверила Джеппар.

Представительница правительства также отметила, что выдача Чийгоза и Умерова Турции стала результатом мощного дипломатического давления руководства Украинского государства, лидеров «Большой семерки», президента США и многих других мировых лидеров.

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Как сообщал УНИАН 11 сентября так называемый «верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков на территории Крыма.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и они приедут в Украину.

Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.

Сегодня, 27 октября, из Стамбула Умеров и Чийгоз прибыли самолетом в аэропорт «Борисполь».

Сегодня в 16.00 планируется встреча президента Украины Петра Порошенко с Умеровым и Чийгозом в Администрации главы государства.