ЕС выделил Беларуси 10 млн. евро
20:33, 19 июня 2009Мир
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Страна "движется в верном направлении"
Евросоюз выделил сегодня Беларуси 10 млн. евро технической помощи, сообщила в специальном коммюнике Еврокомиссия, передает Газета.ru.
Эти средства предназначены на «повышение качества и объемов производства продовольствия Белоруссии».
Решение принято в преддверии визита в Минск еврокомиссара по внешним связям и политики соседства Бениты ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР. Еврокомиссар намерена встретиться с президентом Александром ЛУКАШЕНКО.
«Беларусь движется в верном направлении, и мы признали это, пригласив ее участвовать в программе «Восточного партнерства», – сказала она.
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