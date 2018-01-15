WSJ опровергло обвинения Трампа в искажении его цитаты о "хороших отношениях" с Ким Чен Ыном

02:03, 15 января 2018
Мир
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В обнародованной записи четко различаются слова Дональда Трампа, когда он отметил: "У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном".

Дональд Трамп / REUTERS

Газета The Wall Street Journal отреагировала на обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в искажении его цитат.

Издание выпустило разъяснительную публикацию с соответствующей аудиозаписью разговора с президентом США и настаивает на том, что поданная им версия цитаты Трампа является правильной.

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"Белый дом опроверг, что президент Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что "У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном из Северной Кореи", подчеркнув, что господин Трамп вместо этого сказал: "У меня, наверное, могли бы быть хорошие отношения" с северокорейским лидером", - говорится в публикации WSJ.

WSJ и Белый дом договорились, что аудиозапись, сделанная чиновниками Белого дома и журналистами будет использоваться только для расшифровки текста транскрипции.

Но, "после того как Белый дом обжаловал расшифровку WSJ и точность цитат в публикации, издание решило обнародовать соответствующую часть аудиозаписи", - пишет издание.

В сообщении отмечается, что расшифровка записи предоставлена внешним источником.

В обнародованной записи четко различаются слова Дональда Трампа, когда он отметил: "У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном". То есть, издание подало информацию точно.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что журналисты The Wall Street Journal неправильно поняли его слова об его отношениях с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"The Wall Street Journal ошибочно написали, что я сказал им: "У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Очевидно, что я такого не говорил. Я сказал: "У меня могли бы быть хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Это большая разница. К счастью, мы сейчас записываем беседы с журналистами", - написал Трамп.

Он считает, что журналисты WSJ знали, что он имел в виду, но хотели "историю". По его мнению, "главные СМИ сошли с ума", когда он победил на выборах президента США.

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