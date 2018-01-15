WSJ опровергло обвинения Трампа в искажении его цитаты о "хороших отношениях" с Ким Чен Ыном

Газета The Wall Street Journal отреагировала на обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в искажении его цитат.

Издание выпустило разъяснительную публикацию с соответствующей аудиозаписью разговора с президентом США и настаивает на том, что поданная им версия цитаты Трампа является правильной.

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"Белый дом опроверг, что президент Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что "У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном из Северной Кореи", подчеркнув, что господин Трамп вместо этого сказал: "У меня, наверное, могли бы быть хорошие отношения" с северокорейским лидером", - говорится в публикации WSJ.

WSJ и Белый дом договорились, что аудиозапись, сделанная чиновниками Белого дома и журналистами будет использоваться только для расшифровки текста транскрипции.

Но, "после того как Белый дом обжаловал расшифровку WSJ и точность цитат в публикации, издание решило обнародовать соответствующую часть аудиозаписи", - пишет издание.

В сообщении отмечается, что расшифровка записи предоставлена внешним источником.

We have reviewed the audio from our interview with President Trump, as well as the transcript provided by an external service, and stand by what we reported. Here is audio of the portion the White House disputes. https://t.co/eWcmiHrXJgpic.twitter.com/bx9fGFWaPw — The Wall Street Journal (@WSJ) January 14, 2018

В обнародованной записи четко различаются слова Дональда Трампа, когда он отметил: "У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном". То есть, издание подало информацию точно.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что журналисты The Wall Street Journal неправильно поняли его слова об его отношениях с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"The Wall Street Journal ошибочно написали, что я сказал им: "У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Очевидно, что я такого не говорил. Я сказал: "У меня могли бы быть хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Это большая разница. К счастью, мы сейчас записываем беседы с журналистами", - написал Трамп.

The Wall Street Journal stated falsely that I said to them “I have a good relationship with Kim Jong Un” (of N. Korea). Obviously I didn’t say that. I said “I’d have a good relationship with Kim Jong Un,” a big difference. Fortunately we now record conversations with reporters... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2018

Он считает, что журналисты WSJ знали, что он имел в виду, но хотели "историю". По его мнению, "главные СМИ сошли с ума", когда он победил на выборах президента США.