Трамп назвал психически больным автора книги о себе

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал психически больным автора книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа».

«Поступает так много фейковых новостей. Они даже не пытаются изложить верно или исправить, когда они не правы. Они продвигают фейковую книгу психически больного автора, который сознательно пишет ложную информацию», — написал Трамп.

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Он также выразил уверенность в том, что ведущие СМИ «сходят с ума» из-за его победы на выборах.