Трамп: "У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном"

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него — «очень хорошие отношения» с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом американский президент сообщил в интервью газете The Wall Street Journal, передает Дождь.

"У меня, возможно, - очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном... Я думаю, вы удивлены", - сказал Трамп.

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Вместе с тем Трамп отказался отвечать на вопрос, общался ли он когда-либо с главой Северной Кореи. "Я не говорю, общался я или нет. Я просто не хочу комментировать", - сказал президент США.

Трамп добавил, что твиты, в которых он называл Ким Чен Ына "маленьким рокетменом" и "маньяком", - это часть более масштабной стратегии.

"Со мной так часто происходит. И вдруг кто-то становится моим лучшим другом. Я могу привести 20 примеров этого... Я - очень гибкий человек", - заявил американский лидер.

Напомним, накануне Трамп сообщил журналистам, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном по поводу ядерной программы КНДР в случае соблюдения нескольких условий.