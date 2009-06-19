Баррозу сегодня расскажет о контактах с Путиным и Тимошенко

Лидеры стран Европейского Союза сегодня, во время второго дня заседания Европейского Совета, обсудят ситуацию с поставками газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ сегодня ночью на пресс-конференции после первого дня заседания Европейского Совета.

“Завтра я буду докладывать в том числе о своих последних контактах с премьер-министрами России и Украины Владимиром ПУТИНЫМ и Юлией ТИМОШЕНКО”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вопросы безопасности поставки газа планировалось обсудить за ужином в первый день заседания Европейского Совета.

Необходимость обсуждения этого вопроса была вызвана ситуацией с оплатой Украиной за потребленный российский газ и газ, который необходимо закачать в подземные хранилища газа (ПХГ), для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в ЕС зимой.

18 июня в Брюсселе состоялось заседание газовой координационной группы ЕС с участием представителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», в ходе которого обсуждались две идеи: предоставление кредита украинской компании для достаточного накопления газа в ПХГ или же приобретение газа и хранение его в ПХГ Украины европейскими компаниями.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, для закачивания в ПХГ достаточного количества газа Украине нужен кредит в 4 млрд. дол.