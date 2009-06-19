Германия выделила 6 миллиардов евро на новое вооружение

Бюджетный комитет парламента Германии одобрил выделение более 6 миллиардов евро на закупку вооружения и военной техники для армии, сообщает DefPro. В числе оборонной продукции, на которую пойдут эти средства, 31 многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon транша 3A и 405 боевых машин пехоты Puma.

Первая часть третьего транша боевых самолетов Eurofighter Typhoon европейского производства обойдется бюджету Германии в 2,9 миллиарда долларов. Вместе с тем, как ранее заявили в правительстве страны, от поставок еще 37 истребителей транша 3B Берлин пока планирует отказаться, поскольку 143 машины могут обеспечить нужды немецкой армии. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в мае 2010 года.

Парламентарии также одобрили приобретение крупной партии боевых машин пехоты Puma производства компаний Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall. С 2010 по 2020 годы они должны заменить БМП Marder, которые в настоящее время стоят на вооружении немецкой армии. Стоимость 405 единиц техники составляет примерно 3,1 миллиарда долларов.

В числе другого вооружения и военного имущества, закупку которого планируется профинансировать за счет выделенных средств, 311 противотанковых ракет Eurospike с перспективой возможного увеличения партии еще на 1160 единиц, бронетехника сухопутных войск, а также другая продукция.

Лента.ру