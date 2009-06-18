Ющенко: за последние три года Украина "прорвала дамбу"

Президент Виктор ЮЩЕНКО доволен темпами евроатлантической интеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с украинской общиной Сербии в городе Нови Сад.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что за последние три года Украина “прорвала дамбу, стоявшую на пути интеграции” в евроатлантические структуры.

Он отметил, что в ближайшие 6 месяцев может быть уже подписано соглашение между Украиной и ЕС о политической ассоциации и экономической интеграции.

“Я доволен той динамикой, которая у нас идет и по теме политики безопасности, и теме интеграции Украины в НАТО”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он в очередной раз подчеркнул, что интеграция Украины в Североатлантический альянс выгодна не только Украине, но и Европе. “Зона стабильности должна быть как можно больше, нельзя творить социализм в одном селе”, - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что европейское пространство лишь выигрывает от своей интеграции на Восток.

Кроме того, в ходе встречи значительное внимание В.ЮЩЕНКО уделил проблемам украинской диаспоры, отметив, что Украина заинтересована в укреплении отношений с диаспорой. В частности, Президент предложил представителям украинской общины определить, какие проблемы существуют у них и как может помочь Украина их решить. Среди прочего В.ЮЩЕНКО предложил организовать группы детей на отдых в Украину, а также пригласил на учебу в украинские высшие учебные заведения.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с двухдневным рабочим визитом в Республику Сербия для участия в XVI саммите глав государств Центральной Европы.

На саммите принимающая сторона – Сербия – предложила обсудить позитивные и негативные аспекты расширения Европейского Союза в условиях мирового экономического кризиса.

Участниками саммита выступают 18 государств: Австрия, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Италия, Македония, Молдова, Германия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Украина, Хорватия, Чехия и Черногория.

В рамках саммита В.ЮЩЕНКО планирует провести ряд двусторонних встреч. В частности, запланированы встрече с Президентом Республики Македония Георге ИВАНОВЫМ, а также с Президентом Итальянской Республики Джорджио НАПОЛИТАНО и Президентом Республики Сербия Борисом ТАДИЧЕМ.