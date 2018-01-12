Посол США в Панаме уволился после скандального заявления Трампа о мигрантах из "грязных дыр"

Посол Соединенных Штатов Америки в Панаме Джон Фили подал прошение об отставке. В соответствующем письме Государственному департаменту США дипломат пояснил, что не может служить стране при администрации президента Дональда Трампа.

Отрывки из его письма в пятницу, 12 января, приводит агентство Reuters, передает DW.com.

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"В своей присяге я обещал верно служить президенту и его администрации, без политики, даже если не соглашался с отдельными решениями власти. Меня учили тому, что в случае невозможности это делать, лучше с честью уволиться", - отметил Фили, который в прошлом был пилотом в морской пехоте США. В Госдепартаменте подтвердили отставку дипломата "по личным причинам". Его служба завершится 9 марта 2018 года.

Заявление посла прозвучало на фоне нового скандала вокруг Трампа. Ряд СМИ сообщили, что президент США на закрытом совещании назвал страны Африки и Карибского региона, откуда в Соединенные Штаты прибывают мигранты, "грязными дырами" (shitholes). Это спровоцировало возмущение в медиа, политических и дипломатических кругах. Сам Трамп опровергает это, но это подтверждают многочисленные источники, среди которых и сенатор-демократ Дик Дербин, присутствовавший на встрече.

В американских СМИ и социальных медиа слово shithole стало одним из самых популярных за день. Пользователи Twitter также постят живописные пейзажи Гаити и стран Африки, с текстом вроде: "Вот как выглядит #shithole, господин президент".