Трамп объяснил свои слова о "мигрантах из грязных дыр"

Американский президент Дональд Трам согласился, что слова, которые он использовал на встрече относительно миграционной политики США (DACA), были жесткими, но он не называл страны "грязными дырами".

Об этом он написал на своей странице в Twitter. При этом он отметил, что жесткими были не его слова, а предложение относительно приема мигрантов из бедных стран.

"Речь, которую я использовал на совещании DACA была жесткой, но это были не те слова, которые я использовал. Что было на самом деле жестким, так это странное предложение — большой шаг назад для DACA" - написал Трамп.

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Он также заявил, что он не говорил ничего плохого о гаитянах, как сообщалось ранее в СМИ.

"Никогда не говорил ничего позорного о гаитянах, кроме того, что Гаити - это, очевидно, очень бедная и неспокойная страна. Никогда не говорил "убери их". У меня прекрасные отношения с гаитянами. Наверное, следует записывать будующие встречи - увы, не доверяю!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали, что во время закрытой части переговоров относительно миграционного законопроекта, Трамп назвал африканские страны, откуда в США приезжают мигранты, "грязными дырами".